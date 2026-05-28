O árbitro Bruno Arleu de Araújo/Fifa (RJ) vai apitar o clássico entre Atlético-GO e Goiás neste sábado (30) pela 11ª rodada da Série B. O duelo será disputado a partir das 16 horas no estádio Antônio Accioly.\nA partida terá trio de arbitragem do Rio de Janeiro. Além de Bruno Arleu, os assistentes são Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ). O VAR da partida é de Santa Catarina: Heber Roberto Lopes (SC).\nAtlético-GO e Goiás se enfrentam pela 11ª rodada da Série B. O time esmeraldino quer ampliar a sequência de vitórias (são três seguidas) para subir ainda mais na tabela, enquanto o Dragão busca o fim da sequência de três jogos sem vitória por todas as competições.