O primeiro clássico da atual edição do Campeonato Goiano reúne os principais finalistas dos últimos 20 anos do Campeonato Goiano, mas que, em 2026, iniciam a temporada carregando o peso da ausência na final do ano passado. Atlético-GO e Goiás se enfrentam, neste final de semana, em jogo válido pela 3ª rodada do Estadual. Na tarde de domingo (18), às 16 horas, o duelo será no Estádio Antônio Accioly.\nLeia também:\nAtlético-GO x Goiás: onde assistir, horário e escalações\nÉ embate de começo de Goianão, mas para as duas equipes a precocidade na tabela tem outro significado, pois a 1ª fase é muito curta - são oito partidas na etapa inicia e há necessidade de pontuar para avançar às quartas de final. Mais do que isso, o clássico é temperado pela rivalidade regional, ingrediente que dá sabor especial à partida.