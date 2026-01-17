Atlético-GO e Goiás chegam para o clássico com planejamentos distintos em relação às escalações utilizadas pelos treinadores. O Dragão tem feito algumas mudanças para dar minutagem para atletas, enquanto o time esmeraldino repetiu as formações nas duas primeiras rodadas e deve manter a estratégia para o duelo entre as equipes neste domingo (18), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preço de ingresso e escalações)\nMandante do clássico, o Atlético-GO tem disputas por posições neste início de temporada. Os laterais Guilherme Romão e Guilherme Lopes, o volante Geovane e o meia Klebert, além dos atacantes Vitinho e Jean Dias disputam vagas na equipe titular.\nEm todas as posições, o técnico Rafael Lacerda tem feito alterações para dar minutagem para atletas neste início de temporada. Alguns nomes estão à frente na briga pela titularidade, casos do lateral direito Matheus Ribeiro, dos zagueiros Tito e Adriano Martins, do meia Igor Henrique e dos atacantes Kevin Ramírez e Léo Jacó.