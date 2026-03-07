Atlético-GO e Goiás iniciam neste sábado (6) a decisão do Campeonato Goiano de 2026. O primeiro jogo da final será disputado no estádio Antônio Accioly, que estará lotado, a partir das 16 horas.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem, preço de ingresso e estatísticas dos finalistas)\nOs rivais chegam para o primeiro jogo da decisão com mistério nas formações. Rafael Lacerda, técnico do Atlético-GO, e Daniel Paulista, treinador do Goiás, não confirmaram os times que vão mandar a campo.\nMandante no jogo de ida, o Atlético-GO não contará com o atacante Kevin Ramírez, que vai cumprir suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos. Rafael Lacerda deve escalar o atacante Derek em seu lugar.\nAo longo da preparação, Rafael Lacerda fez testes com duas formações táticas. Em algumas atividades, o treinador optou pelo 4-4-2 com Leandro Vilela no meio-campo ao lado de Igor Henrique, Ariel e Guilherme Marques.