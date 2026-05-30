O Atlético-GO registrou seu pior público em clássicos desde que voltou a atuar com regularidade no estádio Antônio Accioly. Neste sábado (30), o Dragão contou com a presença de 3.699 pessoas, sendo 3.150 pagantes no empate por 1 a 1 com o Goiás. A renda foi de R$ 49.960,00\nA marca é a pior registrada pelo Atlético-GO desde que o clube voltou a jogar em seu estádio particular, na temporada de 2018.\nA pior marca até então era de um clássico do Atlético-GO contra o Vila Nova pela fase de classificação do Campeonato Goiano de 2002. O Tigre venceu por 2 a 0 com a presença de 3.895 pessoas, sendo 3.540 pagantes.\nContra o Goiás, a pior marca do Atlético-GO tinha sido durante a fase de classificação do Campeonato Goiano de 2019. O Dragão venceu por 2 a 1 com a presença de 4.925 torcedores, sendo 3.852 pagantes.