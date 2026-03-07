O Campeonato Goiano repetirá, nos dois próximos finais de semana, uma definição de título que se tornou comum nos últimos 20 anos: o clássico Atlético-GO x Goiás. A primeira partida da decisão será na tarde deste sábado (7), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly. Os dois clubes se tornaram figurinhas carimbadas, desde 2006, nas finais da competição, decidindo o título entre eles ou com apenas um deles diante de outro adversário.\nPara se ter uma ideia, somente em 2021 e 2025 nem Atlético-GO nem Goiás estava na decisão: as finais foram entre Grêmio Anápolis (campeão) e Vila Nova (vice) há cinco anos (2021) e Vila Nova (campeão) e Anápolis (vice) na temporada passada. Nas demais, pelo menos o rubro-negro ou o esmeraldino estava no confronto decisivo pelo título.\nOs dois clubes consolidaram a rivalidade no futebol goiano com capítulos de bons jogos, bastidores, disputas pela hegemonia e o controle das ações políticas na esfera esportiva quando o assunto é futebol.