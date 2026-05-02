O Atlético-GO quer confirmar a campanha de recuperação na Série B e tenta mais uma vitória em casa, no Estádio Antônio Accioly, na noite deste domingo (3). A partida é contra o Juventude. O Dragão vem de duas vitórias (ambas por 2 a 1, sobre Londrina e Avaí) e um empate (1 a 1 com o Botafogo-SP).\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, preço de ingresso, escalações e arbitragem)\nO time atleticano figurou na zona de rebaixamento (Z4) e, aos poucos, reagiu e saiu da faixa incômoda, assim como o time gaúcho também teve confirmada a reação nas últimas rodadas.\nOs dois clubes estão separados por três pontos - o Juventude soma 10 pontos, enquanto o Atlético-GO tem 7. Por isso, o Dragão planeja a vitória para subir posições na tabela num começo embolado e equilibrado na Série B. Antes do início da 7ª rodada, oito clubes estavam entre o time atleticano (7 pontos) e a equipe da Serra Gaúcha (10 pontos). Isso dá uma ideia de como a disputa por vaga no G6 (seis melhores do torneio) será acirrada.