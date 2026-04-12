Pressionado para conquistar a primeira vitória na competição, o Atlético-GO vai fechar a 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro enfrentando o Londrina-PR, na noite do próximo domingo (12), a partir das 20h30, no Estádio Antônio Accioly. O time atleticano faz um início de competição de resultados negativos. O rubro-negro nunca perdeu três vezes seguidas nas rodadas iniciais da competição nacional e precisa espantar a pressão interna, a crise técnica e o jejum de vitórias.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preço de ingresso)\nAs três derrotas consecutivas - Operário-PR (1 a 0), Náutico e Vila Nova (ambas por 2 a 1) - deixaram o Dragão afogado, no fundo do poço e na lanterna da Série B.\nSe serve como consolo, o Atlético-GO teve uma fase ruim na Série B de 2019, quando obteve o acesso à Série A. Foram sete rodadas sem vencer - seis empates e uma derrota - na reta final. O fim da sequência negativa foi com triunfo de virada justamente sobre o Londrina, adversário do próximo domingo, por 2 a 1 - gols de Matheusinho e Rodrigo Rodrigues.