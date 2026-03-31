O início da Série B não foi como o Atlético-GO planejava. O Dragão começou com derrota fora de casa e precisa garantir os primeiros pontos em casa, na noite desta quarta-feira (1º de abril), diante do Náutico. O jogo será disputado às 19 horas, no estádio Antônio Accioly.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nO detalhe é que o time pernambucano também não teve o resultado esperado na abertura da competição e foi derrotado. A equipe atleticana perdeu de 1 a 0 para o Operário-PR, como visitante, enquanto o Timbu, mandante no primeiro giro, foi superado pelo Criciúma no Recife, também por 1 a 0.\nAlém disso, os dois clubes foram vice-campeões dos respectivos estaduais. No Goianão, o Atlético-GO foi superado pelo Goiás, enquanto o Náutico foi batido pelo Sport.