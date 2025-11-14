O Atlético-GO disputará no feriado deste sábado (15), a partir das 16h30, a última partida da temporada no Estádio Antônio Accioly. O Dragão joga pela penúltima rodada da Série B diante do Operário-PR, clube que ainda corre risco de rebaixamento à Série C. O objetivo do time atleticano é fechar com vitória a participação dele como mandante para estabelecer uma marca importante - sete triunfos seguidos em casa na Segundona.\n(Confira, no fim do texto, onde assitir, escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nA intenção do Dragão é ratificar a condição de time caseiro na competição, pois, como visitante, foi um fracasso, vencendo apenas duas vezes quando atuou fora de casa.\nCRB x Vila Nova: onde assistir, horário e escalações\nO Dragão soma 51 pontos e, como não tem mais chances de brigar pelo acesso, usa as últimas partidas para observar alguns jogadores que tiveram menor “minutagem” na Série B.