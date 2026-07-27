O Atlético-GO terminou o 1º turno em alta e espera manter o crescimento na Série B no início do 2º turno. Nesta segunda-feira (27), a partir das 19h30, o Dragão encara o vice-líder Operário-PR no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e equipe de arbitragem)\nO Dragão não sabe o que é perder sob o comando do técnico Roger Silva. A equipe goiana venceu Fortaleza e Cuiabá, além de ter empatado com o Athletic-MG desde a chegada do treinador, que assumiu a equipe após a demissão de Eduardo Souza e depois de rápido período do interino Renan Brito.\nAlém da sequência invicta, o Atlético-GO não sofreu gol desde que o novo treinador assumiu o comando do Dragão. Foram duas vitórias por 1 a 0 e o empate sem gols. É a maior sequência da equipe sem ser vazada na competição.