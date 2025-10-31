O Atlético-GO já planeja a temporada 2026 enquanto disputa as últimas rodadas da Série B, incluindo a partida desta sexta-feira (31), contra o Paysandu, às 19 horas, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão soma 48 pontos, tem chances reduzidíssimas de acesso e não trabalha mais com a perspectiva de estar na Série A. O clube planeja a reformulação do elenco para o ano seguinte, com a Série B novamente pela frente.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e preço de ingresso)\nA partida desta sexta (31) poderá decidir o futuro da equipe paraense. Caso vença ou empate o jogo em casa, o time atleticano manda o Papão (27 pontos) de volta à Série C. O clube goiano garante que trata a partida com profissionalismo e seriedade, pois precisa dar resposta positiva à torcida.