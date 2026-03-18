O Atlético-GO vira a chave após o vice do Campeonato Goiano, em que foi superado pelo Goiás na melhor de dois jogos. A primeira oportunidade do time atleticano será na noite desta quarta-feira (18), às 20 horas, pela 4ª fase da Copa do Brasil, em que terá a Ponte Preta como concorrente no Estádio Antônio Accioly.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preço de ingresso e escalações)\nOs dois clubes disputam a vaga, mais de R$ 2 milhões de premiação, em partida única (se houver empate, a classificação será definida nos pênaltis). É o segundo confronto entre as equipes pela Copa do Brasil. Antes, na edição de 2012, foram partidas de ida e volta - cada equipe venceu uma por 2 a 1, nas penalidades, a Ponte Preta ganhou de 4 a 3 e avançou. Agora, a disputa será em jogo único.\nEm casa, o Dragão precisa da vitória para curar a ressaca pela perda do título do Estadual, enquanto na Macaca a ordem é passar de fase para melhorar as finanças do clube, após rebaixamento no Paulistão. Porém, a equipe paulista conquistou ano passado a Série C, o principal título da centenária história do clube, fundado em 1900.