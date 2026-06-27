Pressionado para voltar a ganhar, o Atlético-GO joga contra um adversário que vivencia uma das piores crises, administrativa e financeira, em mais de 125 anos de história: a Ponte Preta-SP. O Dragão tenta superar a equipe paulista na tarde deste domingo (28), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly, onde obteve somente dois triunfos na Série B: sobre Londrina e Avaí.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, preço de ingressos e arbitragem)\nA vitória em casa é o primeiro passo para o Atlético-GO continuar almejando uma melhor posição na classificação. O rubro-negro tem 18 pontos e não está sequer entre os dez primeiros. Caso vença, o Dragão pode ultrapassar alguns dos concorrentes e ficar numa melhor condição para seguir lutando para pontuar até a virada do turno – no 1º turno, a sequência de jogos do Atlético-GO terá Novorizontino, Fortaleza, Athletic-MG e Cuiabá, no próximo mês (julho).