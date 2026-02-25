O Atlético-GO inicia na tarde desta quarta-feira (25), às 16 horas, a 20ª participação dele na Copa do Brasil. O Dragão jogará pela classificação à 3ª fase do torneio, no Estádio Antônio Accioly, contra o Primavera-MT, clube jovem no cenário nacional e fundado há quatro anos, em 6 de janeiro de 2022. A vaga será disputada em jogo único. Caso haja empate no tempo regulamentar, o classificado sairá das cobranças de pênaltis.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preço de ingresso e escalações)\nO rubro-negro joga em meio à semifinal do Goianão, na qual tem como adversário o Vila Nova e no primeiro clássico, em casa, venceu por 2 a 0.\nApós o triunfo na semifinal do Goianão, o tempo de preparação para Copa do Brasil foi curto no Atlético-GO, mas o torneio é tratado como uma das prioridades por causa do faturamento. O técnico Rafael Lacerda não divulgou a formação, mas não deve ser muito diferente da usada contra o Vila Nova, mas com chances de mudança do sistema tático - do 4-4-2 para o 4-3-3.