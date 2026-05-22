O Atlético-GO volta a jogar em casa e enfrenta o líder da Série B, o São Bernardo-SP, na tarde deste domingo (24), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly. Como a equipe rubro-negra não começou bem a competição e melhorou, a ordem é manter a campanha de recuperação para se credenciar ao G6. Os dois clubes se enfrentam pela primeira vez na história.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, ingressos, escalações prováveis e equipe de arbitragem)\nComo 1º turno da Série B se mostra equilibrado, o triunfo se torna uma obrigação aos pretendentes ao G6. Antes do começo da 10ª rodada, a diferença entre o Goiás (13 pontos, em 6º lugar) e o Cuiabá (10 pontos, 16º colocado e primeiro fora da faixa de rebaixamento) era de 3 pontos. O Dragão (12 pontos) se encontra no miolo dessa concorrência parelha.\nA sequência para o Dragão melhorar a pontuação começa pelo jogo deste domingo (24) e segue com o clássico com o Goiás no final da próxima semana, dia 31. Depois, terá o confronto fora de casa, diante do América-MG, e o jogo em Goiânia com o CRB-AL, em datas a serem definidas pela CBF. Numa perspectiva otimista, o Atlético-GO vê a chance de conquistar boa pontuação nos próximos quatro compromissos para entrar de vez na disputa pelo acesso à elite.