No início da temporada, o Atlético-GO aproveitou o que chamou de “oportunidade de mercado” e contratou o meia atacante Guilherme Marques, de 34 anos e a maior parte da carreira vivenciada no exterior. Não demorou muito para que o jogador se tonasse protagonista, articulador no meio-campo, homem da bola parada e goleador, armas que colocará` à disposição do rubro-negro na semifinal do Goianão, que começa neste domingo (22) para Atlético-GO e Vila Nova, que se enfrentam no Estádio Antônio Accioly.No Dragão, Guilherme Marques marcou quatro gols em seis partidas. Um deles, o primeiro da sequência, foi marcado no clássico em que o time atleticano venceu o Vila Nova, por 2 a 1, na fase de classificação do Estadual. Nos últimos dois jogos, válidos pelas quartas de final do Goianão, o camisa 10 foi decisivo ao fazer três gols sobre a Abecat Ouvidorense. Meia canhoto, Guilherme é especialista na bola parada (escanteios, faltas e pênaltis) e tem na conclusão de fora da área um dos pontos fortes. Em Ouvidor, limpou a marcação da zaga adversária para fazer belo gol, na goleada (3 a 0) sobre a Abecat.É a primeira vez que Guilherme Marques disputa uma semi de um campeonato estadual. Ainda jovem, ele saiu do Paraíba do Sul, clube do Rio de Janeiro, para rodar o mundo, atuando no futebol português, turco, italiano, polonês e chinês.No Goianão deste ano, o jogador está valorizado e, ao mesmo, sentindo um pouco da rivalidade entre times locais. É o mais internacional dos atletas na semifinal do Goianão. Foram cerca de 17 anos no exterior, intercalados com a participação na Série A do Brasileiro de 2023, pelo Goiás, outro semifinalista da atual edição do Goianão.Ano passado, voltou à Série A, desta vez pelo emergente e surpreendente Mirassol-SP, que garantiu vaga na Copa Libertadores. Juntando as atuações por Mirassol e Goiás, são 47 jogos. No Atlético-GO, são seis partidas. Ou seja, no futebol brasileiro são pouco mais de 50 atuações do camisa 10 atleticano, que deve brigar com Willian Maranhão, João Vieira e Marquinhos Gabriel pelo controle das ações e da criação no meio-campo no clássico.A contratação de Guilherme Marques não se deu apenas para ser um jogador decisivo na disputa do Goianão. Ele chegou ao Dragão para resgatar a tradição do clube de ter nomes relevantes que usaram bem a camisa 10, como o xodó Anailson, Elias, Jorginho e Shaylon - destes, somente Jorginho é meia destro, enquanto os outros, assim como Guilherme Marques, são habilidosos com a perna esquerda.