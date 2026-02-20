O clássico entre Atlético-GO e Vila Nova, que decide um dos finalistas do Campeonato Goiano nos dois próximos fins de semana, reúne jogadores experientes neste duelo específico do futebol goiano, o que deve ajudar a aflorar a rivalidade nas duas partidas da semifinal do Estadual. São 37 atletas que já atuaram em pelo menos um jogo entre atleticanos e vilanovenses, além dos dois técnicos, que conhecem o confronto para além de 2026.\nAtlético-GO\nO Atlético-GO chega à primeira partida da semifinal do Goianão, contra o Vila Nova, com o elenco reformulado em relação à temporada passada, mas ainda assim tem 15 jogadores que já atuaram no clássico, alguns com histórico. Na equipe atleticana, o nome que mais vezes disputou o jogo entre rubro-negros e alvirrubros é o volante Geovane, de 36 anos e que pode ser titular no próximo domingo (22), no jogo de ida da semifinal.