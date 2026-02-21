Ao longo dos anos a figura do “camisa 10” mudou no futebol. Ter meias que jogam em outras funções e executam tarefas diferentes é algo cada vez mais normal na atualidade. Marquinhos Gabriel, o 10 do Vila Nova, é um exemplo dessa evolução em atletas que jogam com a mística camisa.Marquinhos Gabriel não é um meia que orquestra o jogo do Vila Nova, como os meias clássicos são conhecidos, mas é um atleta importante na criação de jogadas do time colorado. Nas estatísticas, são poucas aparições: um gol e duas assistências em oito jogos.Apesar dos números baixos, Marquinhos Gabriel é peça importante para a engrenagem do Vila Nova. Geralmente, é ele quem dá passes para outros jogadores darem assistências. Com meio-campo veloz, ele divide a criação ofensiva com João Vieira, destaque do Goianão 2026.Na engrenagem colorada, Marquinhos Gabriel é o atleta que ocupa o meio-campo como 10 clássico, mas em outro lance no mesmo jogo ele vai estar na ponta direita ou na ponta esquerda, além de ajudar na marcação. Uma marca do seu jogo são os cruzamentos - foi assim que saíram as duas assistências dele no Goianão.Na fase decisiva do Goiano, Marquinhos Gabriel é uma das armas do Vila Nova na busca pelo bicampeonato estadual. O camisa 10 chega à semifinal contra o Atlético-GO completamente recuperado de uma lesão muscular que o tirou de duas partidas - contra Goiás e Jataiense - nas duas rodadas finais da fase de classificação.Marquinhos Gabriel sofreu uma contratura na posterior da coxa direita na 6ª rodada, contra o Centro Oeste, e voltou a jogar nas quartas de final contra o Anápolis. Ele foi titular nas duas partidas e ajudou o Vila Nova a bater o Anápolis para chegar na semifinal do Goianão.Meia com passagens por clubes como Palmeiras, Corinthians, Santos, Internacional, Bahia, Cruzeiro e Vasco, Marquinhos Gabriel está em sua segunda passagem pelo futebol goiano e vai disputar a semifinal do Goianão pela primeira vez na carreira.Entre 2022 e 2023, o meia defendeu o Goiás. Ele chegou ao clube esmeraldino para substituir o meia Elvis, mas não conseguiu se firmar no time titular. Foram apenas 18 partidas e um gol.Marquinhos Gabriel deixou o time alviverde logo após o jogo de ida das quartas de final do Goianão de 2023 - goleada de 8 a 3 sobre o Goiânia, em março. Ele assinou com o Criciúma na sequência, se destacou no Tigre catarinense e foi peça fundamental para o acesso da equipe à Série A no final daquele ano. Na temporada passada, o meia defendeu o Avaí. Neste ano, foi uma das principais contratações do Vila Nova e assinou em definitivo por dois anos (até o fim de 2027).