Atlético-GO e Vila Nova disputam na tarde deste sábado (18), a partir das 16 horas, no Estádio Antônio Accioly, o último clássico goiano na temporada. O jogo será pela 33º rodada da Série B, e as duas equipes praticamente disseram adeus em termos de chances de acesso na competição.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, escalações prováveis e preço de ingressos)\nO clássico entre as duas equipes é movido pela rivalidade que recrudesceu nos últimos anos, mas traz outro componente interessante e que costuma fazer falta entre rivais - gols, a razão maior do futebol. Atleticanos e vilanovenses não foram econômicos neste quesito nos últimos anos.\nOs dois clubes precisam balançar as redes numa temporada em que não foram tão eficazes nisso. Nos dois jogos entre ambos neste ano, o Vila Nova foi superior, vencendo-os por 3 a 1 (Goianão, no Estádio Antônio Accioly) e 1 a 0 (no OBA, pela Série B). Foram marcados cinco gols nas duas partidas - média de 2,5 gols. No primeiro encontro (Vila 3 a 1), os quatro gols saíram no primeiro tempo.