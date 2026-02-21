A rivalidade entre Atlético-GO e Vila Nova ganhará novos capítulos em 2026. Dragão e Tigre iniciam neste domingo (22) a semifinal do Campeonato Goiano com jogo de ida no estádio Antônio Accioly, a partir das 17 horas.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nApesar da longa história do clássico, que começou em 1944 e registrou 304 jogos, Atlético-GO e Vila Nova fizeram poucos confrontos eliminatórios na história do Campeonato Goiano. O encontro na semifinal de 2026 será apenas o quarto entre os rivais em fases decisivas em edições com mata-mata no regulamento.\nNas três eliminatórias anteriores, o Atlético-GO levou a melhor em todas e não perdeu nenhuma partida para o Vila Nova. Foram dois encontros nas semifinais das temporadas de 2019 (uma vitória e um empate) e de 2022 (uma vitória e empate), além da decisão de 2024 (duas vitórias).