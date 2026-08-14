Atlético-GO e Vila Nova disputam na tarde deste sábado (15), às 16 horas, o quinto clássico entre os dois clubes nesta temporada. Os dois times brigam na parte alta da tabela de classificação da Série B, colocam isso à prova no Estádio Antônio Accioly, precisam da vitória para se consolidarem na equilibrada competição e vivem momentos distintos neste início de returno.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, escalações e preço de ingresso)\nO Dragão tem o mando de campo como aliado e vem de uma sequência invicta de cinco jogos - três vitórias e dois empates -, enquanto o time vilanovense entrou em fase de oscilação, pois perdeu pela primeira vez em casa (do Fortaleza) e não conseguiu obter vitórias como visitante nas cinco últimas vezes em que atuou distante de Goiânia.\nO Atlético-GO soma 32 pontos (9º lugar) e uma vitória no Bairro de Campinas pode levá-lo para dentro do G6, posição que ainda não ocupou nesta Série B. O Vila Nova tem 34 pontos, está inserido no G6 (5º lugar) e não quer perder o posto. Para isso, não pode ser batido pelo rival. Uma derrota pode deixá-lo fora do G6 e jogar muita pressão sobre a comissão técnica e o elenco.