Neste final de semana, Atlético-GO e Vila Nova voltam a disputar um clássico válido por uma competição nacional. Em 2026, o Tigre levou a melhor no confronto do 1º turno da Série B, quando venceu por 2 a 1 no OBA, de virada. Agora, no 2º turno da Segundona, o Dragão tenta dar o troco dentro de seus domínios, onde segue invicto na competição contra o rival.\nRoger Silva e Guto Ferreira comandam dois clubes que acirraram uma rivalidade local nas séries C e B no século 21. Finalistas do Goianão de 2024, quando o Dragão conquistou o título (vitórias de 2 a 0 e 3 a 1), os dois clubes esquentaram a disputa há menos de três anos, na temporada de 2023.\nNaquele ano, o Vila Nova reagiu na Série B a partir de vitória (2 a 1) sobre o Atlético-GO na 34ª rodada, mas viu escapar o acesso na última rodada - perdeu para o ABC (3 a 2), enquanto o time atleticano goleou o Guarani (3 a 0) no Accioly. Com esse resultado, o time rubro-negro terminou em 4º lugar e ficou com a vaga, enquanto o rival colorado ficou em 8º.