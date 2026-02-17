Atlético-GO e Vila Nova chegam à semifinal do Campeonato Goiano administrando a desconfiança em relação a seus respectivos goleiros, Paulo Vitor e Airton. Os dois falharam durante as quartas de final, apesar das classificações asseguradas.O goleiro do Atlético-GO, Paulo Vitor, de 37 anos, saiu vaiado pela torcida do Dragão após falhar no gol da Abecat, que abriu o placar no jogo de volta das quartas de final, no estádio Antônio Accioly. A partida terminou em 1 a 1, e o rubro-negro conseguiu a classificação por 4 a 1 no agregado, mas, mesmo com o resultado, ele foi alvo de críticas. Antes, o arqueiro já havia sido questionado por um gol sofrido contra o Goiatuba, na 1ª fase, quando não conseguiu defender cobrança de falta que veio em sua direção, de longa distância. A falha na última partida acabou sendo o estopim para as vaias.O ex-goleiro e ídolo do Atlético-GO, Márcio, conhecido como “goleiro artilheiro”, com 43 gols na carreira, sendo o segundo goleiro brasileiro com mais gols na história, atrás apenas de Rogério Ceni, comentou o momento de Paulo Vitor.Para ele, as vaias fazem parte do futebol e podem servir como motivação para os duelos decisivos da semifinal do Goianão contra o Vila Nova.“Eu penso que essa situação de vaias, para os atletas, é bem normal dentro do futebol. Não é só de elogios que o atleta vive. É claro que, se você chega na reta final bem e elogiado, chega com a autoestima elevada. Mas, por outro lado, quando chega criticado, chega pressionado a ter que mostrar o seu valor. Talvez esse seja o momento de mostrar o maior valor dele. Ele já é experiente, então não deve se abalar com as críticas, deve chegar forte para as semifinais”, avaliou Márcio.“Acho que vão ser dois jogos bem equilibrados, bem difíceis para os goleiros, porque são duas equipes de qualidade. Mas eu entendo que a questão das vaias não atrapalha tanto. Ela incomoda, mas não chega a desequilibrar a concentração ou a performance para a partida”, acrescentou.Relembrando seus tempos no gol, Márcio afirmou que transformava as vaias em combustível para boas atuações.“Geralmente, me motivava um pouquinho mais, me fazia querer mostrar mais. Eu pegava isso como um combustível e jogava a meu favor, mesmo sendo meu torcedor, que é o que mais pesa. Quando é o torcedor adversário, é normal. Então, mesmo sendo meu torcedor, quando acontecia, sempre dava resposta no jogo seguinte”, disse.No Vila Nova, Airton, de 31 anos, foi contratado do Novorizontino como solução para os problemas do time colorado debaixo das traves. Em 2025, a expectativa era de que Kozlinski seria o titular absoluto, mas o arqueiro sofreu com questões físicas e Halls acabou assumindo a meta.Apesar de ter feito bons jogos e defesas importantes, Halls passou por oscilações no ano passado. A final do Campeonato Goiano, contra o Anápolis, foi um grande exemplo - o goleiro falhou em um dos gols da derrota por 2 a 0 no jogo de ida, mas foi essencial ao defender um chute importante na vitória por 3 a 0 na volta, que rendeu o título.No entanto, Airton não conseguiu substituir Halls à altura até agora. Em 2026, o ponto negativo do Vila Nova vem sendo justamente o setor defensivo, que sofreu pelo menos um gol em sete dos dez jogos disputados na temporada.No jogo de volta das quartas de final deste ano, contra o Anápolis, no Olímpico, Airton não cortou um cruzamento em direção à área e deixou o adversário livre para balançar as redes, algo que poderia ter custado a classificação porque, naquele momento, o Galo da Comarca dependia de só um gol para levar a decisão para os pênaltis.Essa não foi a primeira vez que Airton falhou em 2026, algo que ligou o sinal de alerta. O técnico Umberto Louzer já afirmou repetidas vezes que a situação será tratada de maneira interna. Para a posição, o Vila Nova ainda tem as opções de Dalberson, ex-Guarani, e Gabriel Átila, que veio do Atlético-MG.