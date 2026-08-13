Separados por quase 20 anos de idade, nascidos no interior paulista e com extensas folhas corridas no futebol. O piracicabano Guto Ferreira, de 60 anos, e o campineiro Roger Silva, de 41 anos, se encontram no clássico do próximo sábado (15), no Estádio Antônio Accioly, no comando de Vila Nova e Atlético-GO, respectivamente. Técnicos dos clubes goianos que brigam pela melhor posição na Série B, os dois se enfrentam no comando de times que projetam brigar por vagas à elite nacional. Na trajetória dos dois, porém, existe uma parceria.\nOs dois também estiveram juntos no passado, cada um em uma função, na Ponte Preta, então na Série A do Brasileiro. O clube precisava de um novo técnico para o lugar de Gilson Kleina, que havia aceitado proposta do Palmeiras. Guto Ferreira havia conquistado o acesso á Série C pelo Mogi Mirim (SP) e aceitou o desafio. Na Macaca, ele assumiu no final de setembro de 2012, chegou a ficar com o cargo ameaçado por causa do início com derrotas, mas acertou o prumo e fez da Ponte Preta um time forte em casa. Terminou o Brasileirão em 14º lugar, a sete pontos da zona de rebaixamento. Na 36ª rodada, antes do término da Série A, acertou a renovação de vínculo contratual.