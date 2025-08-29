O Atlético-MG anunciou a demissão do técnico Cuca após a derrota para o arquirrival Cruzeiro na ida das quartas da Copa do Brasil, em plena Arena MRV.\nCuca deixa o cargo após oito meses desde sua volta ao clube. Ele havia sido anunciado no final de dezembro para suceder Gabriel Milito e tinha contrato até o ano que vem.\nLeia também\n+Técnico do Atlético-GO descarta sistema com três zagueiros e afirma: "Precisamos parar de dar desculpas"\nA quarta passagem do treinador pelo Galo terminou com 56% de aproveitamento. Foram 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas nos 45 jogos disputados. Ao todo, ele é o técnico mais vitorioso da história do time.\nCuca foi informado nesta manhã e disse que entende a decisão. O técnico, que nesta quinta-feira (28) realizou um procedimento cirúrgico no ombro, participou de reunião com a diretoria nesta sexta-feira (29). Cuquinha, seu irmão e auxiliar técnico, sai junto dele.