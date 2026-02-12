Jorge Sampaoli não é mais técnico do Atlético-MG. O clube anunciou nesta quinta-feira (12) a saída do treinador, um dia após o empate por 3 a 3 com o Remo, pelo Campeonato Brasileiro.\nSem vencer nas três primeiras rodadas do Nacional, o time soma dois empates (Remo e Palmeiras) e uma derrota (Red Bull Bragantino). Considerando também o Campeonato Mineiro, o desempenho é ainda mais modesto: apenas duas vitórias em dez partidas na temporada.\nCircuito Mulher Unimed: como o esporte transforma a rotina; veja como se inscrever\nEm nota, o Atlético informou que a decisão foi tomada em comum acordo. Sampaoli havia assumido o comando em setembro do ano passado, substituindo Cuca. Sob sua direção, a equipe chegou à final da Copa Sul-Americana, mas ficou com o vice ao perder o título para o Lanús. No Brasileiro, lutou contra a parte de baixo da tabela.