O Atlético-MG aproveitou a expulsão de Villalba, pressionou na reta final e virou sobre o Cruzeiro de maneira heroica por 2 a 1, na Arena MRV, para garantir sua vaga na semifinal da Copa do Brasil depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida.\nVictor Hugo e Fred - com um golaço - garantiram a virada para o Galo depois que Kaio Jorge abriu o placar. A reação do Atlético veio no fim, principalmente após o segundo cartão amarelo para Villalba, que acertou com o braço no rosto de Cuello no segundo tempo.\nCom a classificação para a semifinal, o Galo espera o vencedor de Grêmio x Internacional. Na ida, as equipes gaúchas ficaram no empate no Beira-Rio e decidirão a vaga na quinta-feira (3), na Arena do Grêmio.\nJá o Cruzeiro terá apenas a disputa do Brasileirão até o final do ano. No torneio de pontos corridos, o time de Artur Jorge está em 6º lugar, com 39 pontos.