Atlético-MG e Juventude não saíram do 0 a 0 neste sábado (1º), no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O vencedor do mata-mata será decidido na próxima terça-feira (4), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).\nAs traves impediram que o placar se movimentasse na Arena MRV. No primeiro tempo, o Juventude carimbou o travessão em um chute forte de fora da área de Alisson Safira. Já no segundo tempo, Igor Gomes, para o Galo, parou no poste em cobrança de falta.\nA equipe mandante ainda reclamou de um pênalti em cima de Natanael. O lance aconteceu aos 34 minutos da etapa inicial, mas o VAR não recomendou revisão.\nO jogo da volta acontece na próxima terça-feira (4), às 19h30, no Alfredo Jaconi. Se persistir o empate no placar agregado, a vaga nas quartas de final do torneio será decidida nos pênaltis. Na próxima fase, os duelos serão decididos via sorteio.