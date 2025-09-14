Atlético-MG e Santos empataram em 1 a 1 neste domingo (14), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo chega a 25 pontos, na 13ª colocação, enquanto o Peixe soma 23, mantendo-se em 15º. Igor Gomes e Tiquinho Soares fizeram os gols da partida.\nO Galo não soube aproveitar a vantagem numérica depois da expulsão de Zé Ivaldo, enquanto o Santos se mostrou resiliente e segurou o empate fora de casa. Além disso, o Peixe perdeu seu goleiro titular na metade da segunda etapa. O goleiro Gabriel Brazão sofreu um lance perigoso na cabeça e precisou ser retirado de ambulância após atendimento médico.\nAgora, os times voltam a campo por competições diferentes: o Galo enfrenta o Bolívar fora de casa, na quarta-feira, às 19h, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Já o Santos recebe o São Paulo na Vila Belmiro, no domingo, às 20h30, pelo Brasileirão.