O Vila Nova decide neste sábado (16) o título do Campeonato Brasileiro Feminino A3 contra o Atlético-PI, fora de casa. O jogo de volta será às 21 horas, no Estádio Albertão, em Teresina (PI).\nO time goiano joga pelo empate para garantir a conquista, já que venceu o primeiro jogo, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, por 2 a 1.\nO Tigre busca o primeiro título em âmbito nacional do projeto de futebol feminino do clube.\n“A expectativa é de um jogo muito disputado. Jogar fora de casa numa final exige equilíbrio emocional e tático. Vamos entrar com a mesma intensidade, respeitando o adversário, mas buscando também criar oportunidades. A vantagem não muda nossa postura: seguimos focados em fazer o nosso melhor e competir do início ao fim”, disse Robson Freitas, técnico do Vila Nova.\n“Vai ser um grande jogo. Apesar da vantagem que conquistamos dentro do OBA, sabemos que não tem nada ganho. Serão necessários muito equilíbrio e intensidade do início ao fim. Vamos entrar com o foco e a entrega lá em cima, respeitando o adversário, mas confiando no trabalho que estamos fazendo”, disse Vânia, artilheira do Vila Nova na competição com oito gols.