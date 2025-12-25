O Vila Nova estará presente na vida de um dos protagonistas da próxima novela das sete da TV Globo. O ator Filipe Bragança, de 24 anos, foi escalado para dar vida ao cantor sertanejo João Raul na nova “Coração Acelerado”, que vai estrear em janeiro. O artista, que é goiano, sugeriu que o personagem fosse torcedor do Vila Nova. Ao POPULAR, ele contou sobre as suas raízes e a relação com o time colorado.\n“O Vila Nova foi um dos primeiros times que conheci na vida, já que toda a família do meu pai é vilanovense apaixonada. Fui ao estádio algumas vezes durante a infância para assistir a alguns jogos do Vila. Hoje não acompanho futebol e a verdade é que não torço para nenhum time, mas o Vila sempre fez parte da minha vida desde pequeno e é um símbolo essencial da minha família”, comentou.\nNo vídeo de divulgação da novela, João Raul aparece com o boné do Vila Nova. A ideia de que o personagem fosse torcedor do clube partiu do próprio Filipe Bragança. Segundo ele, nunca chegou a ser mencionado originalmente que o personagem torceria para algum time.