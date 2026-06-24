Na tarde desta terça-feira (23), os atletas do elenco profissional da Aparecidense divulgaram um comunicado direcionado à diretoria do clube, cobrando o pagamento de salários atrasados e ameaçando não participar das atividades de treino desta quarta-feira (24) caso a situação não seja resolvida. Os jogadores afirmam que os débitos não foram quitados e cobram uma proposta concreta para a regularização dos pagamentos.\nPor meio de nota, a direção da Aparecidense admitiu atraso nos salários e disse que busca solução para o problema.\nOs atletas expuseram que os vencimentos estão atrasados há aproximadamente três meses. O grupo relata que, apesar da paciência e compreensão demonstradas ao longo do período, a situação se tornou insustentável e tem afetado diretamente suas famílias.\nSérie B: trio goiano parte para meta de reta final do 1º turno