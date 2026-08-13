A ausência de Ryan vem gerando impactos negativos no desempenho ofensivo do Vila Nova. No próximo clássico contra o Atlético-GO, o atacante de 25 anos vive a expectativa de voltar a ser relacionado, mas segue como dúvida para o técnico Guto Ferreira, após se lesionar e passar por cirurgia no joelho.\nRyan esteve presente em 16 jogos do Vila Nova na Série B. Com ele em campo, a equipe colorada marcou 23 gols, com média de 1,43 gol por partida. Nos cinco jogos em que não entrou, o Tigre marcou apenas quatro gols, com média de 0,80 por partida - uma queda de 44,1%.\nRyan esteve em campo nos 15 primeiros jogos do Vila Nova na Série B de 2026. Foi titular pela primeira vez na 2ª rodada, voltou para o banco de reservas na 3ª e, a partir da 4ª, conquistou a titularidade para não largar mais. Na 16ª rodada, em vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, ele não atuou porque estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.