O Autódromo de Goiânia ainda não foi liberado para corredores praticarem caminhadas e/ou corridas. O equipamento esportivo voltou a ser utilizado na última semana para atividades do ciclismo. A administração divulgou nesta segunda-feira (4) as regras para interessados treinarem no local.\nAs atividades de caminhas e/ou corridas devem ser liberadas ainda neste mês, mas sem data definida. As regras, no entanto, já estão definidas.\nPela manhã, corredores só poderão utilizar exclusivamente as pistas de socorro (área externa da pista) ou o anel superior. No período noturno, a prática de caminhadas e/ou corridas só vai ocorrer no anel superior, não sendo liberado acesso à pista ou à área externa.\nA programação do autódromo nesta semana prevê o equipamento esportivo aberto das 5h às 8h30 pela manhã e das 18h15 às 22h de segunda (4) a sábado (9). No domingo (10), o local estará fechado.