A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) informou que o Autódromo Internacional Ayrton Senna vai ser aberto para corredores a partir da próxima semana. A previsão é que isso ocorra na segunda-feira (4 de maio).Segundo a Seel, neste primeiro momento apenas ciclistas foram autorizados a utilizar o local por causa de ajustes na pista auxiliar criada no entorno da pista do autódromo para facilitar a circulação de ambulâncias e veículos durante eventos.Não será uma exigência, mas os corredores vão ser orientadores a treinar nesta pista auxiliar que contorna a pista principal do autódromo.“Ainda estamos finalizando alguns reparos na pista auxiliar, no anel externo. Vamos liberar em breve para a turma que corre utilizar esse trecho. Nada vai impedir o uso da pista do autódromo, mas vamos orientar por segurança, quando os ciclistas estiverem na pista, para as atividades de corridas ficarem na pista auxiliar”, explicou o secretário Nilton Moreira.A entrada para corredores será da mesma maneira dos ciclistas: pela entrada principal do autódromo, na GO-020. Não será preciso fazer cadastros e o espaço poderá ser utilizado pela população durante os horários disponíveis: 5h às 8h30 pela manhã e das 18h às 22h à noite, podendo sofrer alterações em dias de eventos.