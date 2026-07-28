O Autódromo de Goiânia foi fechado oficialmente na tarde desta terça-feira (28) para início da troca do asfalto. O equipamento esportivo passará por nova troca total da camada asfáltica depois de problemas em um trecho da pista durante etapa da Stock Car, em maio.\nO Estado anunciou, em junho, que o autódromo seria fechado para troca total do asfalto. O fechamento do equipamento esportivo foi confirmado nesta terça-feira.\nO novo problema na pista foi de pedaços do asfalto soltos na curva 6, no Bico de Pato e antes da reta que dá início ao ‘S’, durante a passagem da Stock Car por Goiânia em maio.\n-Webstories: Autódromo de Goiânia é fechado para início da troca do asfalto (1.3438600)\nApós o evento, o Estado decidiu acionar a garantia e optou por pedir a troca total do asfalto, que já havia apresentado problemas em março durante a MotoGP.