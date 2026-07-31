A retirada do asfalto do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, começou nesta semana e a previsão é que seja concluída no início da próxima semana. O POPULAR visitou o equipamento esportivo nesta sexta-feira (31).\nO processo de fresagem, que é a retirada do atual asfalto, começou na quarta-feira (29). A máquina fresadora de asfalto, como o equipamento é chamado, retira um trecho de asfalto da pista por dia. O piso foi dividido em seis trechos, e na sexta-feira metade do asfalto já havia sido retirada.\nSegundo a administração do autódromo, o serviço de retirada do asfalto seguirá neste final de semana. Ou seja, a expectativa é que os outros três trechos de pista sejam retirados nos próximos dias e esse processo deve ser concluído na próxima segunda-feira (3).\nNova reforma no Autódromo de Goiânia: veja prazos e o que será feito nos próximos meses