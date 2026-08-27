A obra no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, segue na fase de estudos e análise do material que vai ser utilizado no novo asfalto do equipamento esportivo. A expectativa é que, a partir da próxima semana, seja iniciado o processo de pavimentação da pista com a nova camada asfáltica.\nA fase de estudos e análises começou há pouco mais de uma semana. É neste processo que ocorrem ensaios, análises e calibração do material que vai ser utilizado na pavimentação da pista.\nUm trecho da pista, na reta final, recebeu a pavimentação do asfalto. Os estudos são feitos neste recorte. Técnicos da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) analisam se o material utilizado está dentro do esperado.\nSe nenhum problema nas análises for constatado, esse trecho da pavimentação é retirado e será liberado início da aplicação da pavimentação total. A previsão é que o novo asfalto seja inserido na pista a partir da próxima semana.