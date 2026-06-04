O cronograma para troca do asfalto da pista do Autódromo de Goiânia prevê duas semanas de fresagem, que é a retirada da capa asfáltica. O novo asfalto deve ser aplicado em agosto e a previsão é que isso dure quatro semanas. Após esse período, serão mais 60 dias para o tempo de cura do asfalto.\n“São 120 dias a partir de julho. Esperamos dentro dessa previsão, em outubro. Não tem data específica (para reabertura) porque todo mundo já deve ter reformado alguma coisa e sabe que tem intempérie, algumas coisas de cronograma, mas esse é um prazo razoável para a obra”, afirmou a presidente da Goinfra, Eliane Simonini, que vai acompanhar o trabalho feito pela empresa JZ Engenharia.\nAutódromo de Goiânia terá asfalto trocado pela 2ª vez em menos de um ano\nAutódromo de Goiânia terá troca total do asfalto; decisão ocorre menos de três meses após MotoGP