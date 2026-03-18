O Autódromo Internacional Ayrton Senna recebe os últimos ajustes para receber público e pilotos a partir da próxima sexta-feira (20) para o início da 2ª etapa da MotoGP. Na manhã desta quarta-feira (18), a reportagem do POPULAR caminhou no entorno do equipamento esportivo e encontrou funcionários finalizando serviços, principalmente nas entradas que vão ser utilizadas pelo público.\nNas calçadas que contornam boa parte do autódromo, funcionários estão concluindo a pintura dos pisos táteis e inserindo grama em locais que possuem apenas terra.\nPraticamente todos os portões que vão ser utilizados nas entradas para o autódromo ainda estão com maquinário e sujeira, que serão retirados até quinta-feira (19). Placas de sinalização nos portões foram inseridas nesta quarta-feira por uma empresa particular.