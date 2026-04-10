Diretores da Fórmula Indy visitaram o Autódromo Internacional Ayrton Senna nesta sexta-feira (10). O encontro ocorreu durante a tarde com a presença do governador Daniel Vilela (MDB), que estava acompanhado da primeira-dama Iara Vilela.\nOs diretores da Fórmula Indy que estiveram presentes em Goiânia foram o presidente e CEO da Penske Entertainment INDYCAR, Mark Miles, e os representantes da INDYCAR para a América Latina, Willy Herrmann e Carlo Garcia.\n“Estamos animados e otimistas com a possibilidade de trazer mais um grande evento esportivo para Goiás. Isso significa mais geração de emprego e movimentação financeira para o nosso Estado. Vamos nos esforçar para avançar nas negociações para a realização da Fórmula Indy em Goiânia já em 2027”, comentou o governador Daniel Vilela.\nA negociação do Estado com a Penske Entertainment INDYCAR começou há alguns meses e estava em fase de troca de informações sobre o autódromo. As conversas avançaram para a primeira visita presencial.