O Autódromo Internacional Ayrton Senna será fechado para atividades no mês de abril e deve voltar a receber competições a partir de maio. O POPULAR apurou que o equipamento esportivo vai receber manutenção no asfalto a partir da próxima segunda-feira (6).\nA partir da próxima segunda-feira, o autódromo vai receber manutenção diretamente na camada asfáltica. O trabalho deve durar até três dias, de acordo com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).\nDepois desse reparo, o asfalto precisará de tempo de cura de até um mês. Por esse motivo nenhuma atividade esportiva na pista do autódromo deve ocorrer no mês de abril.\nOs trabalhos terão início nesta segunda-feira (6), com duração estimada de até três dias. Na sequência, será necessário um período de cura de até 30 dias da nova camada asfáltica aplicada nos trechos reparados”, informou a Seel em nota ao POPULAR.