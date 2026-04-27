O Autódromo Internacional Ayrton Senna será reaberto nesta terça-feira (28), a partir das 6 horas, para atividades de ciclismo. O Governo de Goiás oficializou a reabertura do equipamento esportivo, que não recebe atividades com ciclistas desde março do ano passado.\nO Estado vai promover uma cerimônia no autódromo com a presença de 200 atletas. O governador Daniel Vilela também estará presente.\nA Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) informou que o autódromo ficará disponível em dois períodos de horários: das 6h às 10h e das 18h às 22h. Todas as semanas os horários serão divulgados no instagram: @autodromodegoianiaoficial.\nNeste primeiro momento, apenas ciclistas poderão acessar o autódromo. A Seel ainda vai divulgar detalhes para liberação de atletas que correm ou caminham no espaço.