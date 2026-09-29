O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), anunciou a reabertura do Autódromo Internacional Ayrton Senna para atividades de ciclismo. Os ciclistas poderão voltar ao equipamento esportivo na próxima quinta-feira (1º de outubro), a partir das 5h30.\nAs atividades voltarão a ocorrer de segunda a sábado, sempre com divulgação de horários. Inicialmente, neste retorno, os treinos de ciclistas vão ocorrer apenas no período matutino. Ainda não foi divulgado o motivo da ausência de atividades à noite, mas devem voltar a ocorrer.\nEm algumas ocasiões, quando algum evento ocorrer no autódromo, o equipamento esportivo será fechado aos finais de semana para ciclistas.\n-Web Autódromo de Goiânia será reaberto para ciclistas a partir do dia 1º de outubro (1.3462054)\nNo retorno, no dia 1º, os ciclistas serão liberados às 5 horas e poderão utilizar o autódromo até 8h30. É o mesmo horário disponível para sábado (3). O equipamento esportivo ficará fechado na sexta-feira (2).