O público que for acompanhar corridas e eventos no Autódromo Internacional Ayrton Senna nos próximos anos pode ter de se adaptar aos locais a que poderá ter acesso. Além da troca total do asfalto, que será feita nos próximos meses, o governo de Goiás pretende fazer ajustes visando ao conforto do torcedor no local. Desde o fim de maio, a administração iniciou o plantio de grama nos setores destinados ao público.\nDesde a passagem da MotoGP, em março, os espaços onde ficaram arquibancadas móveis e camarotes entre a reta principal e as três primeiras curvas do autódromo, não estão em condição de uso. Na maior parte do terreno, há apenas terra, o que impossibilitou torcedores de acompanharem corridas da maneira tradicional depois do Mundial de Motovelocidade: sentados no gramado.\nSegundo o Estado, por causa da escassez de chuva, a grama ainda não nasceu nesses setores. O plantio começou a ser feito em maio.