O Governo de Goiás trata o problema no asfalto do Autódromo Internacional Ayrton Senna como “pontual” e justifica que prefere ter “qualidade” para não ter um equipamento esportivo que apresente problemas a cada novo evento realizado. Menos de três meses depois da passagem da MotoGP por Goiânia, o Estado anunciou que vai fechar o local para nova troca total da camada asfáltica.\nApós análises técnicas feitas pela Goinfra e pela empresa JZ Engenharia, empresa responsável por intervenções na pista do autódromo, foi identificado que o tempo de cura na manutenção feita após a MotoGP não foi suficiente. Isso teria gerado o novo problema na curva 6, que fica entre o bico de pato e o início do “S”.\n“É uma questão pontual na curva 6, por falta de (tempo) cura, é esse ponto específico. Existe preocupação do ex-governador Ronaldo Caiado e do nosso governador Daniel Vilela, que é a questão da qualidade máxima. O governo exigiu a reforma, é uma discussão de cumprimento de garantia sem necessidade de judicialização. A pista está em condição de funcionamento, mas é uma questão nossa de cumprimento de qualidade”, justificou o ex-secretário de esportes e atual subsecretário de Governança da Secretaria-Geral de Governo, Rudson Guerra.