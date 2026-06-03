O Governo de Goiás anunciou nesta quarta-feira (3) que a pista do Autódromo de Goiânia terá o asfalto completamente trocado menos de três meses após a reabertura do local, que teve a pista reconstruída no ano passado para receber a MotoGP em março deste ano. São pelo menos 120 dias para o processo total de troca.\nDepois de passar por cerca de um ano em reforma e ser reinaugurada na MotoGP, a pista será recapeada.\nO local será fechado a partir da primeira ou segunda semana semana de julho.\nDe acordo com o cronograma, a reforma vai ser concluída até o fim de agosto. Do início de julho até o fim do recapeamento, o local ficará fechado totalmente.\nDepois disso, serão 60 dias para o tempo de cura. Durante o tempo de cura, a pista poderá ser utilizada para atividades de ciclismo e corrida de rua. Mas serão pelo menos 120 dias sem competições de carros e motos.