No dia anterior ao início das atividades da MotoGP em Goiânia, o autódromo ainda recebe ajustes na parte externa e em locais que vão receber torcedores a partir desta sexta-feira (20). A reportagem do POPULAR caminhou pela pista do equipamento esportivo nesta quinta-feira (19) e percebeu alguns trabalhos específicos no entorno do autódromo.\nNa pista, funcionários lavaram o local durante o período da tarde. Essa situação foi feita após uma forte chuva rápida que atingiu a região do autódromo entre 14h e 14h15 desta quinta-feira (19). Funcionários da direção de prova, inclusive, foram à pista após o fim da chuva para olhar alguns pontos com pequenos acúmulos de água.\nFiscais da direção de prova vistoriam a pista do autódromo de Goiânia após chuva nesta quinta-feira (Wildes Barbosa / O Popular)