O Autódromo Internacional Ayrton Senna será reaberto para ciclistas e corredores que utilizam o equipamento esportivo para treinos de ciclismo e corrida de rua. O local não recebe esse público específico desde março do ano passado, quando o espaço foi fechado para a reforma de modernização visando a etapa da MotoGP.\nA abertura do autódromo está prevista para o dia 28 de abril, terça-feira da próxima semana, a partir das 6 horas.\nA Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) ainda vai divulgar oficialmente a abertura do equipamento esportivo e detalhes sobre os horários de funcionamento. Até o ano passado, o autódromo ficava aberto pela manhã e à noite para atividades de ciclismo e corrida.\nCiclistas e corredores serão os primeiros a utilizarem o autódromo de Goiânia desde a 2ª etapa da MotoGP, que foi disputada no equipamento esportivo entre os dias 20 a 22 de março.